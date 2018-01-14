عشرينية طعنت زوجها الخمسيني حتى الموت! منوعات

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ذكرت الشرطة في بروكلين أن سيدة طعنت زوجها حتى الموت في منزلهما إثر خلاف ساخن.

وقد ألقي القبض على الزوجة البالغة من العمر 29 عاماً، بعدما اتصلت بخدمات الطوارئ واعترفت بفعلتها.

ولفت أحد الجيران الى أنه سمع صوت شجار الثنائي بعد الساعة الثامنة مساء، كما لفت أيضاً أحد الجيران الى أن الزوجين يتشاجران دائماً.

إشارة الى أن حدة الخلاف تطوّرت بين الثنائي بعدما قام الرجل، البالغ من العمر 51 عاماً، بلكم زوجته على فمها والتسبب بجرح شفتها، بعدها قامت الأخيرة بطعن زوجها في رقبته.

وقد تمّ نقل الرجل الى مستشفى مقاطعة كينغز حيث توفي.