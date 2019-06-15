” عش الزوجية ” للملكة إليزابيث والملك فيليب للبيع .. تعرف على السعر

عرض اليوم أول منزل عاشت فيه الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا بعد زواجها من الأمير فيليب للبيع بسعر يصل إلى 6 مليون و 300 ألف دولار .

وعاشت إليزابيث في تلك الفيلا بين عامي 1949 و1951 قبل أن تصبح ملكة بريطانيا في عام 1952 .

تحمل الفيلا إسم ” Villa Guardamangia ” وتطل على مرفأ ” مارسامكسيت ” في فاليتا عاصمة مالطا .. وتبلغ مساحتها 1560 متر مربع وتتكون من 6 غرف نوم وغرفة جلوس وغرفة طعام و 3 حمامات ومطبخ وقاعة كبيرة للمناسبات ومرآبين وغرف أخرى بالإضافة إلى حديقة كبيرة تبلغ مساحتها 900 متر مربع .

وكانت قد أعربت الملكة إليزابيث في حديث لها عام 2015 خلال زيارة لمالطا عن مكانة هذه الفيلا في قلبها إنها مكان مميز جدا بالنسبة لها وتذكرها بالأيام السعيدة التي عاشتها مع الأمير فيليب إلا أن كل ذلك لم يمنع اتخاذها قرار ببيعها .

وتصف وكالة العقارات ” Homes of Quality ” التي تطرح المنزل للبيع بإنه ” رمز تاريخي مهم ” ولديه العديد من الميزات المعمارية الأصلية ولكنه بحاجة إلى التجديد فقط .