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عقوق الوالدين .. شاب يقوم بمساعدة زوجته بتعذيب والدته حتى الموت

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قضت محكمة جنايات دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم أمس الأربعاء بالحكم حبسا لمدة 10 سنوات على شاب آسيوي يبلغ من العمر 29 عاما وزوجته البالغة من العمر 28 عاما المتهمان بقتل والدة الشاب .

حيث تعود الواقعة إلى قيام الإبن بالاعتداء على والدته بالضرب والتعذيب بمساعدة زوجته حتى فارقت الحياة .

ووفق صحيفة ” البيان ” الكويتية أن الأم الضحية تعرضت لأقصى أنواع التعذيب الذي تسبب في إصابتها بكسور متعددة في الضلوع ونزيف بالعضلات وتجمع دموي على سطح الرحم بالإضافة إلى حروق من الدرجة الأولى وخلع كامل للعدسة البصرية بالعين اليمنى وجزء من العين اليسرى .

وذكرت أيضا أن اكتشاف الواقعة وفقا لما قالته شاهدة عيان في المحكمة حدث عندما توجهت زوجة الإبن إليها في شقتها وطلبت منها الاعتناء بطفلتها الصغيرة .. وبعد يومين عندما اتجهت الشاهدة إلى غرفة نشر الملابس فوجئت بوجود امرأة مسنة بحالة يرثى لها .

 

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