علاء الاسواني يعلق على الاحتفالات بـ محمد صلاح بسؤال لـ “المسلم المصري”؟

علق الكاتب المصري علاء الاسواني على الاحتفالات التي عمت مواقع التواصل الاجتماعي امس بعد فوز محمد صلاح بجائزة افضل لاعب في الدوري الانجليزي.

وغرد الاسواني عبر حسابه على تويتر كاتبا: “عزيزي المسلم المصري هل تقبل أن يحصل مصري من البهائيين على جائزة أفضل لاعب في مصر ؟.اذا كنت لا تقبل ذلك فليس من حقك أن تحتفل بفوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي . تعلم التسامح والموضوعية والاعتراف بكفاءة البشر بغض النظر عن دياناتهم .هكذا فاز محمد صلاح في بريطانيا”.

وتابع بعدها بتغريدة اخرى: “للاسف مضطر اشرح التغريدة السابقة .محمد صلاح لاعب مصري مسلم في مجتمع بريطاني يعانى من هجمات ارهابية تقتل البريطانيين باسم الاسلام ورغم ذلك وجد من يشجعه ويعطيه الفرصة ويقدر موهبته ثم يمنحه ارفع جائزة لان الناس يعاملون هناك كبشر بغض النظر عن الدين. اتمنى ان نتعلم ذلك في مصر يوما ما”.