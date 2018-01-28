علامات التعب تظهر على وجه الوليد بن طلال في صورة جديدة نشرتها ابنته ريم

نشرت الأميرة ريم، نجلة رجل الأعمال السعودي الشهير الأمير الوليد بن طلال، صورة حديثة له عقب مغادرته محبسه في الرياض على خلفية اتهامه في قضايا فساد.

الصورة التي قامت بنشرها الأميرة ريم عبر حسابها “تويتر” ظهر فيها الأمير الوليد داخل سيارة أثناء عودته إلى منزله بعد أكثر مما يزيد عن شهرين من الغياب حيث ظهرت علامات التعب واضحة على وجهه.

وكان قد أطلق سراح الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال بعد أكثر من شهرين من الاحتجاز، بعد “تسوية” مالية مع السلطات السعودية عقب اعتقاله ومجموعة من الأمراء ورجال الأعمال بتعليمات من ولى العهد، في إطار ما أسماه الحملة ضد الفساد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر حكومي سعودي قالت إنه فضل عدم الكشف عن هويته، قوله إن “المدعي العام أقر صباح السبت التسوية مع الوليد بن طلال”، ممهدا الطريق لإطلاق سراحه.