تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق اعتقال الشرطة البلجيكية لشاب يدعى ” أكرم ” ويبلغ من العمر 29 عاما ومن أصول جزائرية بوسط مدينة أنتويرب أثناء تناوله العشاء في أحد المطاعم برفقة والدته .

وتم إعتقاله على غرار ما حدث مع المواطن الأمريكي ذو الأصول الإفريقية ” جورج فلويد ” حيث قامت الشرطة بإعتقال أكرم والتكبيل به والخنق وهو ممدد على الأرض الأمر الذي أدى إلى وفاته بعد ساعات من نقله إلى المستشفى .

وبدأت السلطات البلجيكية في التحقيق في الواقعة وأفادت الشرطة بإنه تم إلقاء القبض عليه خارج مقهى في أنتويرب يوم الأحد الماضي عقب محاولته مهاجمة أشخاص وإلقاء أثاث المقهى .

وقال متحدث بإسم الشرطة البلجيكية لوكالة فرانس برس إنه تم استدعاء الضباط بعد أن حاول الرجل مهاجمة الناس كما إنه بدا مخمورا .

وعلى الجانب الآخر خرجت والدة أكرم لنفي أن يكون إبنها مريضا وأكدت أنه كان على خير ما يرام وكان محبا للجميع .. كما أكدت على أنه لم يؤذي أحدا وأن ظروف وفاته غامضة .