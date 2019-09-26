عمرو أديب ساخرا من تميم بن حمد : ” أنت يا تميم ولا تسوى حاجة يابني “

عرض الإعلامي المصري ” عمرو أديب ” خلال حلقة أمس من برنامجه ” الحكاية ” والمذاع على قناة ” mbc مصر ” مقطع فيديو للموقف الذي تعرض له أمير قطر ” تميم بن حمد ” أثناء مصافحته للرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” على هامش جلسات اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك .

عندما تقدم تميم بن حمد بعد الانتهاء من إلقاء كلمته لمصافحة الرئيس الفرنسي والذي بادله المصافحة ولكن وهو جالسا ويضع قدما على قدم مما اعتبره الكثيرون إهانة لأمير قطر وعدم احترام له وأمرا مخالفا للبروتوكول .

وعلق عمرو أديب على هذا الموقف قائلا : ” أنت يا تميم ولا تسوى حاجة يا ابني انت مين .. أنت دويلة يقوم ليك ليه ” .

وتابع : ” مهانة في مهانة .. يا عيني على المهانة .. رغم إن تميم المجد لديه استثمارات نص فرنسا ونوادي ليلية وفرق رياضية ” .

وعرض عمرو أديب صورة من لقاء إيمانويل ماكرون والرئيس المصري عبدالفتاح السيسى ولقاء ماكرون مع تميم ببمقارنة بينهما وتوضيح الفرق في المقابلة .

وعلق قائلا : ” شتان الفارق بين هذا اللقاء وبين لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الفرنسي ماكرون الذي أمتاز بالود والاحترام المتبادل ” .