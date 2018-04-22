عمرو اديب: الجزيرة حولت التعامل مع الدرون الى انقلاب في السعودية!.. فيديو

قال الإعلامي المصري عمرو أديب، إن قناة الجزيرة قطعت إرسالها وتحولت إلى منصة الليلة لإستضافة المعارضين السعوديين بعد حادث اعتراض الدرون التي حلقت فوق منطقة القصور الملكية في الرياض.

وأشار خلال برنامج “كل يوم”، المذاع على قناة “أون إي”، إلى أن الطائرة الدرون كانت تحوم فوق منطقة القصور المليكة وقصر الملك سلمان، لافتًا إلى أن هناك ترصد رهيب للمملكة من قبل القناة القطرية.

وأوضح: أن مدينة الرياض تتعرض بشكل شبه يومى لإطلاق الصواريخ الباليستية تجاهها من الحوثيين ويتم اسقاطها فكيف لا يمكن التعامل مع طائرة الدرون.

وكان المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض في السعودية، قال مساء اليوم السبت، إن قوات الأمن في إحدى نقاط الفرز الأمني بحي الخزامى، تعاملت مع طائرة لاسلكية من نوع درون.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الطائرة لاسلكية “ترفيهية” صغيرة ذات تحكم عن بعد، وتعامل معها رجال النقطة الأمنية وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص، وشرعت الجهات المختصة بإجراءات التحقيق حول ملابسات الواقعة.