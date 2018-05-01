عمرو اديب يعرض مقطع من مقابلته مع محمد صلاح… شاهد ما الذي قاله!

قال النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، إنه يهيئ نفسه ذهنيا قبيل كل مباراة يخوضها مع فريقه، مردفًا: “قبل كل ماتش أعيش المباراة بكل تفاصيلها، وبكون حاسس ومتخيل كل اللي بيبقى حاصل في الماتش”.

وتابع: “حلمت وأنا عندي 10 سنين خلال مشاهدتي لمباريات دوري أبطال أوروبا أن أكون في هذا المكان، وأخوض هذه المباريات، وأتأهل بفريقي للنهائي.. الحلم الآن يقترب، ولكن مباراة روما صعبة، ولا يشغلني مواجهة ريـال مدريد أو غيره في النهائي”.

وأكمل خلال حواره لبرنامج “كل يوم”، المذاع على قناة “أون إي”، تقديم عمرو أديب: “كان عندي إحساس وأنا مختلف، وإمكانية إن المصريين يشوفوا حد مصري يمثلهم في هذه المباريات الكبيرة.. إحساس جيد أن نرى مصريًا في مثل هذه المناسبات الدولية الكبيرة.. الآن أتمنى الفوز على روما والتأهل للنهائي”.