غوغل ترحب بـ “محمد بن سلمان” بـ “أهلا بك” بالعربي!

زار الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، اليوم الجمعة مقر شركة غوغل في الـ “سيلكون فالي” في سان فرانسيسكو

والتقى ولي العهد السعودي المؤسسين للشركة سيرجي برين ولاري بايج والمدير التنفيذي لغوغل السيد ساندر بيتشاي والقيادات العليا في الشركة.

وفي لفتة ترحيب بسيطة، بدت شاشة كبيرة في مقر الموقع العالمي، تتأهل بالأمير محمد بن سلمان، حيث كتب “أهلاً بك”.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون في خدمات الحوسبة السحابية في المملكة، والفرص الواعدة في مبادرة التحول الرقمي في توطين التكنولوجيا وتطوير البيئة الرقمية، وإنشاء مركز بحث وتطوير وتدريب للشباب السعودي، وسبل تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني.

كما اطلع الأمير محمد بن سلمان على عرض عن سحابة غوغل الإلكترونية، وعرض عن الذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي.