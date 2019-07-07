الصفحة الرئيسية منوعات فتاة تبيع المياه التي استحمّت بها بـ30 دولارا للعبوة!

فتاة تبيع المياه التي استحمّت بها بـ30 دولارا للعبوة!

بواسطة -
0 39

فاجأت شابة يابانية تحظى بشهرةٍ واسعة على تطبيق انستغرام متابعيها البالغ عددهم اكثر من اربعة مليون بنشرها صور أعلنت من خلالهما أنّها تنوي بيع زجاجات معبئة بمياه الاستحمام الخاصة بها.

وقالت الشابة بيل ديلفين البالغة من العمر 19 عاماً إنّها ستبيع المياه التي استحمّت بها مقابل 30 دولاراً للزجاجة الواحدة. كما ذكرت الشابة أنّ هذه العبوات “GamerGirl” هي غير صالحة للشرب ويجب استهلاكها لدواعٍ خاصة فقط.

ولاقت خطوة بيل ديلفين هذه ردود فعل كثيرة على انستغرام حتى أنّها أعلنت عبر حسابها على تويتر أنّ الكمية قد نفذت بعد 3 أيامٍ فقط.

يُذكر أنّ الشابة اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي للمحتوى الإيحائي الذي تنشره.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.