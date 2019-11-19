فتاة سعودية تغازل الشباب على كورنيش جدة : ” يالبي الكحلي “

تداول رواد موقع التغريدات ” تويتر ” مقطع فيديو أثار الكثير من الجدل بين المتابعين لفتاتين خلال قيادتهما لسيارة ويسيران على كورنيش جدة .

ويظهر في مقطع الفيديو صوت الفتاة التي تقوم بتصوير الفيديو وهي تتحدث مع فتاة أخرى جالسة في المقعد الخلفي والتي تظهر وهي تدخن وتتعرض بالتحرش اللفظي للشباب الذين يسيرون على الكورنيش .

وقامت بالتلويح لهم ووصفتهم ب ” المزز ” ونادت على رجل وهي تقول ” يا قلبي الكحلي ” .

وطالب المغردون على موقع تويتر بضرورة التوصل إليها ومحاسبتها على ذلك وانطلق هاشتاج ” متحرشة ياللعار ” والذي وصل إلى ترند الموقع خلال الساعات القليلة الماضية .