فتيات يبكين في حضور زعيم كوريا الشمالية

” كيم جونغ أون ” زعيم كوريا الشمالية دائما ما يثير حوله الجدل حتى في زيارته لتلاميذ مدرسة .

فقد نشرت وكالة ” تستاك ” للأنباء الكورية الشمالية الرسمية صورة له خلال زيارته لمركز رياضي جديد مخصص لتلاميذ المدارس ومن حوله فتيات صغيرات مرتدين لباس الجمباز ويحاوطونه ويبكون من شدة الفرح بقدومه وهو جالسا في وترتسم على وجهه ابتسامة عريضة .

ولم توضح الوكالة الكورية في الخبر سبب بكاء الفتيات .. لكن أوضحت بعض وسائل الاعلام الدولية في تعليقها على الصورة أن البكاء في حضرة الزعيم الكوري هو تقليد للتعبير عن الشعور بالفرح للقائد .