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فجر السعيد تسخر من صفاء الهاشم : ” فاشينستا طبخ “

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نشرت الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” سخرت من خلالها من نائبة مجلس الأمة الكويتي ” صفاء الهاشم ” بعد خروجها بمقطع فيديو من المطبخ خلال تواجدها في الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا المستجد .

حيث علقت فجر السعيد على ذلك ناصحة صفاء الهاشم باعتزال العمل السياسي فكتبت قائلة : ” صفاء الهاشم عقب لايف الطبخ البارح أبشركم لقت وظيفة تدخل فلوس أكثر من مجلس الأمة .. فاشينستا طبخ موفقة أم عزوز توكلي على الله ” .

وتابعت : ” عندك كل المؤهلات اللي تخليكي أشهر طباخة في العالم العربي واتركي السياسة شو إلك فيها كرهت العالم فيك .. فاشينستا يعني فلوس وحب الناس روحي والقلب داعيلك ” .

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