فجر السعيد عن فيروس كورونا : ” اللي قاعد يصير الحين شفته بالحلم وأنا في العناية المركزة “

نشرت الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” عبر حسابها على موقع ” تويتر ” تغريدة لها كشفت من خلالها عن إنها رأت في منام لها أثناء تعرضها للغيبوبة في أزمتها الصحية الأخيرة ما يحدث في الوقت الحالي وعن فيروس كورونا .
فكتبت فجر السعيد في تغريدتها قائلة : ” تدرون ؟ والله اللي صاير الحين كله حلمت فيه وأنا في العناية المركزة .. بس بدال ما يكون الإسم كورونا كان إسمه بحلمي الجمرة الخبيثة ” .
وتابعت : ” كل اللي قاعد يصير الحين شفته بالحلم فعلا .. العالم سيتغير والأزمة طويلة أطول مما تتخيلون وسيحتاج العالم لبعض والمتخاصمين سيضطرون للتصالح ” .
تدرون والله العظيم اللي صاير الحين كله حلمت فيه وانا في العنايه المركزه … بس بدال مايكون الأسم #كورونا كان اسمه بحلمي #الجمرة_الخبيثه … كل اللي قاعد يصير الحين شفته بالحلم فعلاً العالم سيتغير والأزمه طويله اطول مما تتخيلون وسيحتاج العالم لبعض والمتخاصمين سيضطرون للتصالح
— فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) March 22, 2020