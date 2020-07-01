كشفت الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” في مجموعة من التغريدات عبر حسابها على موقع ” تويتر ” عن تلقيها طلب استدعاء من السلطات الأمنية للتحقيق معها في وسماع أقوالها في القضيتين المقامتين ضدها .

الأولى من جانب مواطنها الشيخ ” ضاري فهد الأحمد ” رئيس نادي القادسية الرياضي .. والثانية من مديرة مستشفى مبارك بالكويت .

وأشارت إلى إنه تم الإفراج عنها بكفالة بلغت قيمتها 2000 دينار .. وإنها أصيبت بنزلة برد بسبب التكييف الموجود داخل مبنى النيابة خلال التحقيقات .

فكتبت فجر السعيد قائلة : ” توني طلعت من النيابه العامة بعد أن قرروا إطلاق سراحي في قضيتين واحدة من مديرة مستشفى مبارك وواحدة من ضاري فهد الأحمد بكفالة ألف دينار لكل قضية على حدا ” .

وتابعت : ” هذا مو مهم المهم نزلة البرد اللي أصبت فيها بسبب شدة التكييف في المبنى من أحاسب عليها .. موظفة هناك تقولي إحنا حاطين دفايه بغرفتنا ” .

توني طلعت من النيابه العامه بعد أن قرروا إطلاق سراحي في قضيتين وحده من مديرة مستشفى مبارك ووحده من ضاري فهد الأحمد بكفاله الف دينار لكل قضيه على حدا… هذا مو مهم المهم نزلة البرد اللي أصبت فيها بسبب شدة التكييف في المبنى من أحاسب عليها ..موظفه هناك تقولي احنا حاطين دفايه بغرفتنا — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) June 30, 2020

وقالت في تغريدة أخرى : ” دفعت كفالة ألف دينار كويتي على قضية رافعتها علي مديرة مستشفى مبارك .. ودفعت ألف ثانية على قضية رافعها علي ضاري فهد الأحمد .. يعني ممكن تقولولي كفارة أستقبل مواساتكم بصدر رحب ” .

وأضافت : ” بس بخصوص النزلة المعوية اللي حاشتني من برد تكييف مبنى نيابة الإعلام شلون تنصحوني أروح أسجل حالة ” .

دفعت كفاله الف دينار كويتي على قضيه رافعتها علي مديرة مستشفى مبارك !!!! ودفعت الف ثانيه على قضيه رافعها علي ضاري فهد الأحمد … يعني ممكن تقولولي #كفاره أستقبل مواساتكم بصدر رحب … بس بخصوص النزله المعويه اللي حاشتني من برد تكييف مبنى نيابة الإعلام شلون تنصحوني اروح اسجل حاله؟ — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) June 30, 2020

واستكملت فجر السعيد في تغريدة ثالثة موجهة رسالتها إلى النائب العام الكويتي فقالت : ” السيد النائب العام حفظك الله ورعاك هل تعلم بأن موظفات نيابة الإعلام حاطين دفاية بغرفتهم من البرد والمراجعين أمثالي حاشتهم نزلة معوية من البرد ونشله وحالتي حالة ” .

السيد النائب العام حفظك الله ورعاك هل تعلم بأن موظفات نيابة الإعلام حاطين #دفايه بغرفتهم من البرد والمراجعين أمثالي حاشتهم نزله معويه من البرد ونشله وحالتي حاله — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) June 30, 2020