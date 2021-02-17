سخرت الاعلاميتين الكويتيتين فجر السعيد وم يالعيدان من كلام رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عن والدها قولها انه لم يكن يحب الدم وذلك اثناء الجزء الاول من المقابلة التي اذيعت على قناة العربية.
ونشرت فجر السعيد صورة لـ رغد صدام حسين عبر حسابها على نويتر وعلقت كاتبة: “اي خطيّه .. بابا رغد مايحب الدم باباها چان يحب يجمع طوابع”.
بدورها علقت الاعلامية الكويتية مي العيدان على نفس العبارة من مقابلة رغد صدام حسين ونشرت صورة للمجازر المرتكبة في عهد صدام حسين وعلقت كاتبة: “تقول #رغد_صدام_حسين: “والدي لا يحب الدم”! هنا غيض من فيض الدم الذي لم يحبه والدها:”
وقد اثارت التغريدات حالة من الجدل فقد كان من المتابعين من دافع عن صدام حسني مؤكدا ان الجميع ملطخة يده بالدماء وان رغد لديها حظوظ كبيرة للفوز بالرئاسة العراقية في حال ترشحها.
فيما شارك اخرون في السخرية من كلام رغد صدام حسين حيث كتب احدهم: “فعلا ماجان يحب الدم لذلك اغلب العراقيين اللي قتلهم دفنهم احياء والباقين ضربهم كيمياوي!”.