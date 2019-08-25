” فخر المسلمين ” .. الشيشان تفتتح أكبر مسجد في أوروبا

افتتحت جمهورية الشيشان يوم الجمعة الماضى في مدينة ” شالي ” التي تقع على بعد 35 كيلو متر من العاصمة الشيشانية ” غروزني ” أكبر مسجد في أوروبا بإسم الرئيس الشيشاني ” رمضان قديروف ” .

كما أطلق على المسجد أيضا لقب ” فخر المسلمين ” .

وفي تصريحات صحفية ل ” أمرودي إديلغيرييف ” المشرف على بناء المساجد في الشيشان قال أن المسجد يعد الأكبر في أوروبا حيث يستوعب أكثر من 30 ألف مصل في الداخل .. وفي الخارج يستوعب أكثر من 70 ألف مصل .

ويحيط المسجد حديقة نباتية رائعة حيث تم زرع حوالي ألفي شجرة من الأنواع المختلفة و48 نوعا من الورود .

كما أشار إلى ان المسجد سوف يكون قبلة للسياح وسيرغب العديد من الناس في زيارته لرؤية الجمال فيه والصلاة به وسيكون مكانا للحج السياحي .

وعن سبب إطلاق لقب ” فخر المسلمين ” على المسجد قال : ” إنني متأكد من أن جميع المسلمين سيفخرون بهذا المبنى الرائع .. لقد دخل بالفعل في المراكز الثلاثة الأولى الأجمل بعد مساجد مكة والمدينة المنورة ” .

وكان قد تم وضع حجر الأساس للمشروع في ديسمبر من عام 2012 .. وتبلغ مساحة المسجد حوالي خمسة هكتارات .

ويحتوي المسجد على أربع مآذن يبلغ ارتفاع الواحدة 63 مترا .. في حين يبلغ ارتفاع القبة المركزية أكثر من 40 مترا .. وتم تزيين المنطقة بـ 12 نافورة على الطراز الشرقي .