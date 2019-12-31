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فعلة شنعاء.. طعن شقيقته “الحامل” حتّى الموت!

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gun crime

قتل اللاعب السابق في رياضة كرة القدم الأميركية مايكل إيغواغو، شقيقته، والتي تكبره بـ 5 سنوات، وجنينها الذي لم يرَ النور بعد، في ​ولاية تكساس​ الأميركية الأحد الماضي.
وبحسب التفاصيل التي أوردتها صحيفة “ذا ستيتس مان” المحلية، أن مايكل طعن شقيقته مرات عدة، حتى قتلت على الفور من دون أن يتكشّف السبب وراء تلك الفعلة الشنعاء.
وقد أوقفت ​الشرطة الأميركية​ القاتل في المكان، وقال شهود عيان إن الدماء كانت تغطي يدَيْ الشاب وقدميه.
وذكرت متحدثة باسم قائد شرطة المدينة أن المرأة كانت حاملاً، فيما وجهت السلطات القضائية تهمة القتل إلى شقيقها.

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