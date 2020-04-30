كشفت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية عن موقفا قامت به ” بيكا براون ” التي تعمل في مجال الفن التشكيلي الذي أثار الكثير من الجدل واستياؤ الجمهور نحوها .

حيث رفضت مساعدة العائلة والأصدقاء والعاملين في المستشفيات بالتبرع بالكمامات التي تمتلكها .. بعد أن أقدمت على شراء 500 كمامة عندما بدأ فيروس كورونا بالانتشار بسبب خوفها على عمتها المريضة .

وبررت بيكا براون أسباب رفضها إلى إنها غير مجبرة على مساعدة أحد وأن على الجميع الاستعداد بشكل جيد .

وتابعت : ” ليس من واجبي أن أؤمن العاملين بالمستشفيات بالمعدات اللازمة .. هذه مهمة الحكومة ” .

واتهم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي براون بالأنانية خاصة عندما كشفت أنها تنوي استخدام عددا من الكمامات لأعمالها الفنية وليس للاستخدام الطبي .

فقالت أنها تنوي أن تجري معرضا فنيا حول فيروس كورونا وستستخدم فيه عددا من الكمامات الملونة .

وكشفت الصحيفة أيضا أن بيكا براون أنفقت حوالي 4 آلاف دولار على أنواع مختلفة من الكمامات إلى جانب المعقمات .