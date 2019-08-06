فنانة تركية شهيرة تهنئ النساء السعوديات بالحصول على حريتهم في السفر

نشرت الفنانة التركية ” بيرين سات ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة لمجموعة نساء سعوديات تهنئ فيها نساء السعودية بالقرار الجديد عن إمكانية سفرهم بدون إذن أو حاجة للولاية .
وكتبت بيرين في تعليقها على الصورة : ” المرأة السعودية لم تعد بحاجة إذن الرجل من أجل السفر ” .
كما أرفقت مع الصورة مجموعة من الهاشتاج مثل : المساواة بين الجنسين و حقوق المرأة و حقوق المساواة و الحرية .
ويأتي هذا المنشور بعد قرار الحكومة السعودية بالسماح للمرأة السعودية التي تجاوز سنها ال 21 عاما السفر دون إذن ولي أمرها واعتمادها لهذا القرار رسميا ضمن تعديلات نظام وثائق السفر .
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