فوائد صادمة عن تفل القهوة !

افاد موقع عالمي ان ل​تفل القهوة​ فوائد عديدة نجهلها، اذ انه يقلل من انتفاخ العينين من خلال وضعه تحتهما قبل النوم، كما انه يعالج السيلوليت

اذ يتم مزجه مع الماء الدافئ وتفرك به المنطقة التي تظهر بها السيلوليت لمدة 10 دقائق مرتين في الأسبوع.

تفل القهوة مفيد ايضا للشعر من خلال تدليكه بحفنة منه قبل وضع الشامبو على الرأس.

يعزز التفل ايضا الدورة الدموية فيتم فركه على الجسم لمدة قليلة، كما له فوائد للبشرة اذ انه يزيل كل الخلايا الميتة.