فيديو بشع في مصر.. قتل وسحل بجثة شاب أمام المارة

بسبب رصاصة طائشة أدت لإصابة طفلة في عينيها، ووفاتها بعد ذلك سحل مجموعة من الأشخاص شابا وقتلوه أمام المارة بالشارع انتقاما منه.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد تلقت بلاغاً يفيد قيام مجموعة من الأشخاص بسحل شاب وقتله أمام المارة بمنطقة صفط اللبن جنوب #الجيزة، وعلى الفور أمر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بضبط المتهمين.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة تعود للعام 2014 حيث نشبت مشاجرة بين القتيل وهو شاب يدعى زين الدين يبلغ من العمر 30 عاما، وأسرة الجناة بسبب خلافات بينهم، وتم خلالها إطلاق أعيرة نارية حيث تسببت رصاصة منها في إصابة ابنة أحد أفراد عائلة الجناة في عينيها، وفقدها الرؤية على إثر ذلك.

وأضافت التحريات أنه عقب مرور سنوات من المشاجرة قامت الفتاة بمحاولة تنظيف مروحة كهربائية بمنزلها فصعقتها الكهرباء ولقيت مصرعها على الفور، واعتقدت أسرتها أن سبب ذلك يرجع لفقدها عينيها مما دفع عدد من أقاربها للانتقام من الشاب.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن أن الشاب القتيل تلقى اتصالا هاتفيا من أحد أصدقائه يطلب مقابلته في الساعة الثانية صباحا على أحد المقاهي للاتفاق على صفقة تجارية بينهما، وعندما ذهب للمكان المتفق عليه بشارع الثلاجة فوجئ بوالد الفتاة في انتظاره، وبرفقته 3 من أبناء شقيقته حيث انهالوا عليه طعنا بالسكاكين وسحلوه أمام المارة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على الجناة وبحوزتهم بندقية وفرد خرطوش وسلاح أبيض، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.