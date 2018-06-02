الصفحة الرئيسية منوعات فيديو جديد.. الوليد بن طلال ممازحا إحدى الموظفات : “تصوريني، بصورك أنا...

فيديو جديد.. الوليد بن طلال ممازحا إحدى الموظفات : “تصوريني، بصورك أنا كمان”

بواسطة -
0 84
الوليد بن طلال ممازحا إحدى الموظفات

الوليد بن طلال ممازحا إحدى الموظفات

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمير الوليد بن طلال، رئيس إدارة المملكة القابضة أمس الجمعة ويظهر فيه الوليد وهو يمازح إحدى الموظفات بمكتبه، كانت تحاول التقاط صورة له.
وقال الوليد: “تصوريني، بصورك أنا كمان”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.