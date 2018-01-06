فيديو صادم… سمكة مقلية تتحرك بشكل مرعب! منوعات

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تداولت مواقع اخبارية عالمية مقطع فيديو صادم يظهر سمكة مقلية تتحرك بشكل مرعب أثناء تقديمها للزبائن في مطعم بالصين.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الفيديو تم التقاطه في مقاطهة هونان في جنوب الصين، وأنه أثناء تجهيز الطهاة للأسماك وإعدادها لتقديمها للزبائن، فوجئوا بأحد لأسماك تتحرك بشكل مرعب على الطبق بالرغم من طهيها بشكل كامل، وأثناء تحركها نجد لحمها المطهو يتمزق مع حركتها.

وقد آثار الفيديو غضب المتابعين الذين وجدو أن السمكه لم تطهى بشكل كامل، في حين البعض وجد أن الطاهي كان “قاسيا” عندما قرر قلي الأسماك وهي حية.