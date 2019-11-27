فيديو صادم.. شاهد شخص يعنف كلباً بعد تخريب استراحته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو صادم لشخص يعذب كلب، مشيراً إلى أنه قد قام بتخريب استراحته.

دامك ما تعرف طباع الكلاب ليه جايبه عندك يا السبك ؟!، سبحان من خلاك تصور جرّمك وتحطه بالسناب الخاص ويوصل مقطعك لين عندي عشان انشره وأوصله للجهات المختصه عشان تاخذ بحق هالضعيف

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صوت ألم وصراخ الكلب قطع قلبي 💔

بالله انشروها خل اللي زيه يتأدب ولا عاد يربي كائن ماهو قد مسؤوليته. pic.twitter.com/QhZMMO9QMx — مشاري الغامدي (@MeshariGhamdi) November 26, 2019

وأظهر الفيديو الشخص وهو يستعرض ما فعله الكلب في الاستراحة، ويقول له: ”أنت في كامل قواك العقلية لما سويتها ؟ .. الله يلعن والديك ” ، ثم بدأ يضربه برفقة أشخاص آخرين ، وتعالت صرخات الكلب من التعذيب.

ودشن مغردون هاشتاق #شخص_يعنف_كلب، عبروا فيه عن استيائهم من الواقعة ، مشيرين إلى أن الكلب لم يهاجم صاحبه لوفائه له بالرغم من التعذيب الذي تعرض له.