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فيديو صادم.. شاهد شخص يعنف كلباً بعد تخريب استراحته

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فيديو صادم.. شاهد شخص يعنف كلباً بعد تخريب استراحته

فيديو صادم.. شاهد شخص يعنف كلباً بعد تخريب استراحته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو صادم لشخص يعذب كلب، مشيراً إلى أنه قد قام بتخريب استراحته.

وأظهر الفيديو الشخص وهو يستعرض ما فعله الكلب في الاستراحة، ويقول له: ”أنت في كامل قواك العقلية لما سويتها ؟ .. الله يلعن والديك ” ، ثم بدأ يضربه برفقة أشخاص آخرين ، وتعالت صرخات الكلب من التعذيب.

ودشن مغردون هاشتاق #شخص_يعنف_كلب، عبروا فيه عن استيائهم من الواقعة ، مشيرين إلى أن الكلب لم يهاجم صاحبه لوفائه له بالرغم من التعذيب الذي تعرض له.

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