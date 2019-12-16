الصفحة الرئيسية منوعات فيديو صادم.. شرطي أمريكي يرفع طالب في الهواء ويطرحه على الأرض داخل...

فيديو صادم.. شرطي أمريكي يرفع طالب في الهواء ويطرحه على الأرض داخل مدرسة

بواسطة -
0 50
North Carolina deputy is SUSPENDED after being caught on video violently body slamming a young student TWICE

فيديو صادم.. شرطي أمريكي يرفع طالب في الهواء ويطرحه على الأرض داخل مدرسة

نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، مقطع فيديو صادم لشرطي أمريكي وهو يطرح طالب على الأرض مرتين داخل إحدى مدارس ولاية كارولينا.

وأظهر الفيديو الشرطي ، وهو يسير بجانب الطفل في الرواق بالمدية ، وفجأة يرفعه في الهواء ويسقطه أرضاً ويكرر فعلته مرتين ، ثم يسحبه ويجره على الأرض .
وقع الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي في مدرسة فانس كاونتي المتوسطة ، ومنذ ذلك الحين تم إيقاف الشرطي عن العمل في انتظار نتيجة التحقيق.
ولم تكشف الصحيفة عن سبب اعتداء الشرطي على الطالب ، وأشارت إلى أنه يعمل في هذه المدرسة منذ عامين ولم يحدث منه أي شيء مشابه .
من جانبه قال والد الطالب إن ابنه يتعافى في المنزل ، حيث أصيب بكدمات في رأسه ولكنه لم ينقل إلى المستشفى.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.