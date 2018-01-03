فيديو.. ضابط سابق يثير حالة هلع في الهند بقتل 6 أشخاص بهراوة حديدية منوعات

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أبرح #ضابط_سابق في #الجيش_الهندي 6 أشخاص ضربا حتى الموت بهراوة من حديد، الثلاثاء، في شمال الهند في حادثة أثارت حالة هلع.

وهاجم #ناريش_دهانكار (45 عاما) أولى ضحاياه في أحد مستشفيات بالوال، ثم راح يهيم في الشوارع مختارا ضحاياه عشوائيا، بحسب ما أفادت الشرطة. وأودت هذه الهجمات بحياة ثلاثة حراس.

وقال سنجاي كومار الناطق باسم الشرطة “هاجم امرأة في المستشفى في بادئ الأمر. وقد هرعنا إلى موقع الجريمة واضطلعنا على تسجيلات كاميرات المراقبة، فتبين لنا وجود مزيد من الجثث”. وأضاف: “أوقفنا المتهم، وهو يخضع راهنا للعلاج في المستشفى”.

وأظهرت تسجيلات تلفزيونية دهانكار مرتديا قميصا أزرق وهو يتنقل حاملا هراوة من حديد.

وحاولت الشرطة تهدئة سكان المدينة الواقعة في #ولاية_هريانا في ظل موجة هلع انتابتهم مع انتشار أخبار الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق باسم الشرطة إن تحقيقا فتح للكشف عن ملابسات الجريمة، لاسيما أن زوجة القاتل أبلغت بأنه كان “يعاني من اضطرابات عقلية” خلال الأيام الأخيرة.