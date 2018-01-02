فيديو طريف – طفل يتقلى هدية غريبة من والديه.. لن تصدقوا رد فعله منوعات

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إنتشر مقطع فيديو طريف على مواقع التواصل الاجتماعي لطفل صغير ورد فعله بعد تلقيه هدية غريبة بمناسبة احتفالات العام الجديد.

نشر موقع “دايلي ميل” البريطاني مقطع فيديو طريف للطفل ميسون البالغ من العمر عامين، وهو يفتح هدية العيد، ليتفاجأ بثمرة موز داخلها وسط ترقب والديه وراح الطفل يصراخ في حماس قائلاً: “حصلت على موزة”، وتعابير وجهه كأنه حصل على أفضل هدية في حياته.

نال المقطع إعجاب الالاف من المشاهدين وتم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولافتين الى براءة الطفولة التي تعلم الكثير.