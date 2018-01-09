فيديو مأساوي.. إثيوبية تسقط من الطابق السابع في القاهرة.. من المسؤول! منوعات

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تمكنت الأجهزة الامنية المصرية من كشف ملابسات #مصرع سيدة إثيوبية سقطت من الطابق السابع في العقار الذي تقيم فيه بمنطقة دار السلام جنوب #القاهرة.

وتلقى مأمور قسم شرطة دار السلام بلاغاً من أهالي شارع إبراهيم عواد المتفرع من شارع أحمد زكي بسقوط سيدة من الطابق السابع بأحد العقارات لتلقى مصرعها على الفور، وبالانتقال والمعاينة تم العثور على جثة “سارة بيباسة”، 29 سنة، #إثيوبية الجنسية ومقيمة بذات العقار، حيث توفيت نتيجة تأثرها بإصابات خطيرة تمثلت بكسر في قاع الجمجمة وجرح قطعي بمنتصف الرأس.

وذكر مصدر أمني مسؤول أن شهادات الجيران وشهود العيان أكدت حدوث مشاجرة بين القتيلة وشخص آخر كان معها في الشقة، مضيفا أن الأخير قام بإلقائها من النافذة، لكنها تمكنت من الإمساك بأحد المفاصل الحديدية حتى خارت قواها وسقطت في النهاية.

وكشف أحد جيران القتيلة أن شابا إثيوبيا يقيم في ذات العقار كان آخر من زارها في الشقة، وأنه فر مسرعا فور حدوث الواقعة، وأدلى بمواصفاته ليتبين بعد ذلك أنه نجل عم زوجها.

وبمداهمة شقة المتهم، تبين أن اسمه “روزاداويد عمر”، 18 سنة، إثيوبي الجنسية، وهو طالب ومقيم بذات العقار، وكان مصابا بخدوش في الوجه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة حيث كان مع القتيلة بالشقة، ووقعت مشادة بينهما ثم تعدى عليها بالضرب وقام بإلقائها من شرفة مسكنها.

وأحيل المتهم إلى النيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.