فيديو مسرب لوزير مع فتاة يثير ضجة في المغرب

تعرّض وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والقيادي في حزب العدالة والتنمية، الحزب الإسلامي في المغرب، محمد يتيم إلى انتقادات واسعة، عقب تسريب فيديو ظهر فيه وهو يتجوّل مع فتاة في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، وذلك لكونه متزوجا ولديه أبناء.

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وظهر يتيم في المقطع المصوّر الذي التقطه أحد المغاربة من المقيمين بفرنسا، وهو يمسك بيد فتاة شابة غير محجبة، ويتجول معها ليلا في أحد الشوارع الرئيسية للعاصمة باريس، مرتديا بدلته الرسمية، وكان منسجما معها.

وأثار الفيديو المسرب جدلا واسعا في المغرب، دفع الوزير المعني إلى الخروج وتوضيح ملابسات الواقعة، حيث أكد أن الفتاة هي خطيبته، وأنه ماضٍ بقضية طلاقه من زوجته الأولى، مضيفا أن هذا الأمر معلوم حتى لدى أفراد أسرته وليس سرا.

وأوضح في تصريح لجريدة “العمق” أن “سفرهما إلى باريس لم يكن في اليوم نفسه، حيث ذهب هو في نشاط حزبي، في حين سافرت هي في رحلة من رحلات التكلفة المنخفضة لأغراض عائلية واقتناء حاجيات شخصية”، مضيفا أن اللقاء بينهما “كان من أجل تناول وجبة عشاء في أحد المطاعم”.

ولكن يبدو أن هذا التبرير الذي قدمه الوزير لم يكن كافيا ليجنبه موجة الغضب التي سادت مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بضرورة محاسبته بسبب اصطحابه لـ”صديقته” خلال تواجده بمهمة رسمية في باريس، مستنكرين “خيانته” لزوجته التي لا تزال على ذمته.