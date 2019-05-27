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فيديو مقزّز.. موظّف مطعمٍ “ويندي” الشهير “يستحمّ” في حوض الجلي!

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Wendy's employee takes bath in kitchen sink

مشهدٌ مقزّز.. موظّف مطعمٍ "ويندي" الشهير "يستحمّ" في حوض الجلي!

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجلٍ وهو يستحم في حوض جلي الأطباق، في مطبخ أحد مطاعم سلسلة “ويندي” الأميركية، ما تسبّب بردود فعل متباينة لرواد الإنترنت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصعد موظّف المطعم، بطل الفيديو، حافي القدمين يستر جسده سروال قصير، إلى حوض الجلي الممتلئ بالماء والرغوة، وغاص في داخله وكأنّه “بانيو” حمام بيته.
وعلقت مستخدمة موقع فيسبوك “Haley Leach”، على الفيديو قائلة: “أنا لا أنصح أي شخص، بعد ذلك بتناول الطعام في ويندي ميلتون”.

وحقق الفيديو أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد نشره، وأثار استياء غالبية المشاهدين.
وقال أحد المستخدمين: “إنه شيء فظيع، ولا يمكن تقبله، يجب أن يدخل هذا الرجل السجن بسبب ما اقترفه”.

وقال مستخدم مستاء آخر: “يجب إغلاق هذا المطعم إلى الأبد ويجب طرد جميع هؤلاء المراهقين”.

وأعلنت إدارة المطعم أنّها تتحقق من الأمر، وقالت في تعليق لها: “نحن جادون جداً بالتحقيق في الواقعة. هذا غير مقبول بتاتاً. بطل الفيديو لم يعد يعمل لدينا وسنتحقق من مدى اتباع إجراءات مراقبة الجودة بصرامة في جميع مطاعم سلسلتنا”.

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