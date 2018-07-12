فيديو يثير الجدل في السعودية… شخص يصفع عامل نظافة

أثار مقطع فيديو انتشر في السعودية موجة من الغضب والاستنكار بين الناشطين، اذ وثّق تصرّفاً غير لائق ومهين قام به رجل تجاه عامل نظافة

وظهر رجل يرتدي الزي الخليجي في الفيديو المتداول وهو يقوم بصفع العامل في حديقة، ليسير من بعدها باتجاه سيارته التي ركنها على الرصيف

المصدر: lbcgroup.tv

المزيد عن هذا الموضوع على الروابط التالية:

erem.com : الشرطة السعودية تقبض على شاب صفع عامل نظافة