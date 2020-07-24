علق الاعلامي فيصل القاسم، مقدم برنامج “الاتجاه المعاكس” على قناة الجزيرة، باسلوب ساخر على حادث التعرض لطائرة ايرانية في الاجواء السورية أثناء توجهها الى مطار بيروت.

وقال القاسم في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “بعد التحرش الإسرائيلي الأخير بالطائرة الإيرانية وبعيداً عن السخرية، لكن للأمانة هذه المرة مختلفة وخطيرة جداً كما يقول أحد المغردين، وأتوقع أن يذهب حزب الله بعيداً ولن يكتفي بمهاجمة إسرائيل بالتغريدات، بل سيهاجمها عبر انستغرام وواتساب. ولا أستبعد أن يهاجمها عبر تكتوك ويوتيوب أيضاً”.

بعد التحرش الإسرائيلي الأخير بالطائرة الإيرانية وبعيداً عن السخرية، لكن للأمانة هذه المرة مختلفة وخطيرة جداً كما يقول أحد المغردين، وأتوقع أن يذهب حزب الله بعيداً ولن يكتفي بمهاجمة إسرائيل بالتغريدات، بل سيهاجمها عبر انستغرام وواتساب. ولا أستبعد أن يهاجمها عبر تكتوك ويوتيوب أيضاً — فيصل القاسم (@kasimf) July 24, 2020

يذكر أن المتحدث باسم القيادة الوسطى الأميركية، كابتن بيل أوربان، كان قد صرح بإن “مقاتلة حربية أميركية من طراز أف-15 رصدت طائرة ركاب مدنية إيرانية تابعة لشركة ‘ماهان’ على بُعد ألف متر في الأجواء المحيطة بقاعدة التنف في سوريا”.

وأضاف بيل أوربان في بيان، الخميس، قوله “فور التعرّف على هوية الطائرة المدنية الإيرانية، قامت المقاتلة الحربية الأميركية بالابتعاد عنها”.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية قالت، في وقت سابق الخميس، إن طائرتين مقاتلتين أميركيتين اقتربتا من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، ما دفع الطيار إلى تغيير الارتفاع سريعا لتجنب الاصطدام.