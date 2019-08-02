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في الكويت.. سجن امرأة خمسينية بسبب مقاطعها “الإباحية”

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قضت محكمة الاستئناف في الكويت بسجن امرأة في العقد الخامس من العمر غير كويتية 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، والإبعاد إلى خارج الدولة بعد انقضاء العقوبة، وذلك لنشرها مقاطع “إباحية” عبر موقع “سناب شات”، وفق ما اشار موقع “أمن ومحاكم” الكويتي.
وبحسب الموقع فان المرأة دأبت على نشر مقاطع إباحية على موقع التواصل “سناب شات” باسم مستعار “دلوولة” بعد ضبطها من قبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وجاء حكم “الاستئناف” مخففًا بعد أن قضت محكمة الجنايات بحبسها مدة 7 سنوات.

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