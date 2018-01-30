في اول زيارة بعد اطلاق سراحه… الوليد بن طلال يطمئن على ابن شقيقه الوليد بن خالد

في اول زيارة بعد اطلاق سراحه، قام الأمير الوليد صباح الإثنين، بزيارة “برج المملكة”، للمرة الأولى، حيث ظهر في المستشفى للاطمئنان على ابن شقيقه الوليد بن خالد، المعروف بالأميرالنائم.

ونشرت ريم بنت الأمير الوليد صورًا لوالدها مع “الأمير النائم”، الذي يرقد في غيبوبة منذ 11 عامًا، بعد تعرضه لحادث سير أدخل على إثره المستشفى، حيث قال الأطباء إنه ميت دماغيًا إلا أن والده رفض إزالة الأجهزة عنه حتى اليوم.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا يظهر موكب الأمير الوليد بن طلال لحظة وصوله إلى “برج المملكة”، المملوك لشركته “المملكة القابضة”.

وكانت وكالة “رويترز” قد ذكرت أن إطلاق سراح الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال جرى بعد تسوية وافق عليها النائب العام، وأنه سيظل رئيسًا لشركة المملكة القابضة.