شهدت منطقة ملوي بمحافظة المنيا في صعيد مصر جريمة قتل بشعة حيث أقدم أب يدعى ” محمد علي ” على إلقاء أطفاله الثلاثة أمام القطار .

وهم خديجة وتبلغ من العمر 8 سنوات وعمرو ويبلغ من العمر 6 سنوات ومنة وتبلغ من العمر 4 سنوات ليلقوا مصرعهم على الفور .

وألقت الشرطة القبض على الأب وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .. فيما تم نقل أشلاء الضحايا الثلاثة إلى مشرحة مستشفى ملوي العام .

وكشفت التحريات الأولية أن الأب مختل عقليا ويتلقى العلاج بأحد المستشفيات منذ أكثر من عام .