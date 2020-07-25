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شهدت منطقة ملوي بمحافظة المنيا في صعيد مصر جريمة قتل بشعة حيث أقدم أب يدعى ” محمد علي ” على إلقاء أطفاله الثلاثة أمام القطار .

وهم خديجة وتبلغ من العمر 8 سنوات وعمرو ويبلغ من العمر 6 سنوات ومنة وتبلغ من العمر 4 سنوات ليلقوا مصرعهم على الفور .

وألقت الشرطة القبض على الأب وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .. فيما تم نقل أشلاء الضحايا الثلاثة إلى مشرحة مستشفى ملوي العام .

وكشفت التحريات الأولية أن الأب مختل عقليا ويتلقى العلاج بأحد المستشفيات منذ أكثر من عام .

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تعليق واحد

  1. والله شئ محزن للغاية
    اطفال ابرياء راحوا ضحية عدم الرعاية والمتابعة من الجهات المعنية فى مصر
    ازاى انسان مختل عقليا بشهادتكم يكون وصى على هؤلاء الاطفال ؟؟

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