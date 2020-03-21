في مقطع فيديو .. رسالة من شابة مصرية مصابة بكورونا : ” توقعته بعيد عني جدا .. لا ترتكبوا غلطتي “

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو انتشر بشكل كبير لفتاة شابة مصرية تعلن من خلاله عن إصابتها بفيروس كورونا وتوجه رسالة إلى المصريين لتوخي الحذر والاحتياط حتى لا يقعوا في الخطأ الذي ارتكبته بتجاهلها التعليمات الوقائية وهو الأمر الذي ندمت عليه .

وظهرت الفتاة في مقطع الفيديو ويبدو عليها علامات المرض بشكل واضح وقالت : ” أنا أول مرة أعمل فيديو بس حسيت إنه مهم أوي دلوقتي إني اتكلم مع الناس .. أنا في المستشفى في الحجر الصحي الأعراض اللي جاتلي خفيفة الحمد لله مش قوية ونتيجة التحاليل بتاعتي إيجابية والفيروس موجود ” .

وتابعت : ” الموضوع مش هزار خالص خدوه بجد وخدوا بالكم من نفسكم ومن أهلكم بلاش زيارات ونقابل اصحابنا على إنه عادي علشان أنا عملت كده وكانت غلطة كبيرة جدا مني إن أنا كنت بخرج وبنزل عادي وسافرت ومكنش يصح خالص الموضوع مش بالاستهتار اللي الناس شايفاه ” .

وأضافت : ” أنا كنت متخيلة إنه مش هيجيلي وإنه بعيد عني طلع مش بعيد وممكن أي حد يتصاب بيه فأرجوكم متزوروش بعض وخاصة لو حد كبير في السن وإنت صغير في السن وتؤذيه هو وهو ميستحملش .. بلاش البشاعة في التعامل مع الوضع والأنانية واشتروا اللي يكفيكم بدل ما تخلصوا السلع الأساسية من السوق ” .

وأكدت الفتاة على خطورة المرض وضرورة البقاء في المنزل كطريقة للوقاية من الإصابة بالفيروس وعدم التهاون مع الإرشادات الصحية .