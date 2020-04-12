تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لإحدى المقابلات التليفزيونية مع نساء من تظيم داعش الإرهابي من أحد المخيمات في منطقة الحسكة السورية .

وتحدثت نساء تنظيم داعش في مقطع الفيديو حول أزمة كورونا وأكدوا على أن هذا الفيروس لن يصيبهن .

فقالت إحداهن : ” المرض ما يجي علينا نحنا إحنا نصوم ونصلي ونتقي الله ومسلمين على ديننا الإسلام ومنهجنا ومنهج أبو بكر البغدادي ” .

وبسؤالها عن من يصيب فيروس كورونا أجابت : ” يجي المرض على من يظلمون الناس ويظلمون السجناء والإخوة ” .

وقالت سيدة أخرى أن فيروس كورونا لا يصيب المسلمين وإنما يصيب الكفار .. وإنه جند من جنود الله .