تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لإحدى المقابلات التليفزيونية مع نساء من تظيم داعش الإرهابي من أحد المخيمات في منطقة الحسكة السورية .
وتحدثت نساء تنظيم داعش في مقطع الفيديو حول أزمة كورونا وأكدوا على أن هذا الفيروس لن يصيبهن .
فقالت إحداهن : ” المرض ما يجي علينا نحنا إحنا نصوم ونصلي ونتقي الله ومسلمين على ديننا الإسلام ومنهجنا ومنهج أبو بكر البغدادي ” .
وبسؤالها عن من يصيب فيروس كورونا أجابت : ” يجي المرض على من يظلمون الناس ويظلمون السجناء والإخوة ” .
وقالت سيدة أخرى أن فيروس كورونا لا يصيب المسلمين وإنما يصيب الكفار .. وإنه جند من جنود الله .
الله يقوي جهادكم النوكاحي اكثر وأكثر ههههههههههههههههه المرض يصيب المؤمن والكافر والمسلم والكنفوشي والبوذي ، لا بل الكورونا اصاب طفل عمره خمس سنوات ومات ! أطالب المعلمين بتزويجي اثنين من النوكاحيات الداعشيات وبلا امازيغ وبلا كسكسي ههههههههههههههههههههههه ، ومستعد ادفع لهم مهر نصف كيلو عدس ، وايس كريم يتقاسموها بينهم هههههههههههههههههههه فرغم كرههي للفكر الداعشي ، الا اني معجب بالحقيقة بالداعشيات ههههههههههههههههه وجهادهم النوكاحي ، تلاقي الوحدة منهم يقتل زوجها من هون وبمجرد ان تنتهي العدة تروح عاملة نوكاح مع اقرب أصدقاء المرحوم ، هههههههههههههههههههه فيعني الوحدة منهم خبرة بصراحة ههههههههههههههههه وبالقليل مرت على شي سبعتعشر ناكح هههههههههههههههههه كما انهم في هذا زمن الحظر مفيدات جدا ، فالوحدة منهم إذا لم تريد ان تنكحها بمقدورك ممارسة ارضاع الكبير معاها للصبح هههههههههههههههههه وما تحتاج حليب من الاسواق هههههههههههههههههههه اما الهز الايماني المبارك على وحدة ونص تبعها هههههههههههههههههه فانه يغنيك عن متابعة الأخبار النكد في التلفزيون ههههههههههههههههههههههه لا بد ان ادخل بهن ههههههههههههههههههه فيقال انهن شرسات في المعسكرات لكن على السرير المضاد للاهتزازت الارضية والفضائية غاية في الاستسلام وسرعة الترويض هههههههههههههههههه والحقيقة انا احب الفرس الجموح وان اركب الصعبة هههههههههههههههههههه لانها تجعلني اتقحم ههههههههههههههههههه ومن عادتي اتقحم ان كنت راكب او ماشي هههههههههههههههههههههه انا اريد البنت تبع الصوت الروفيع ومعاها وحدة ذات جسم ممشوق هههههههههههههههههه وفورا هههههههههههههههههههه وعلى معلمي الحشد الشعبي التنفيذ هههههههههههههههههه وسبق ان عرضت ان يزوجوني متعة داعشية ألمانية اعتقلوها في الموصل ههههههههههههههه لكن طلبوا بقرتين وثلاث سمكات مسكوف هههههههههههههههه وبصراحة بخلت حينها واستكثرت ادفع مهر بقرتين ههههههههههههههههههه لكن الان الى النوكاح الى النوكاح واعلمكن طريقة للوقاية من الكورونا بالتفخيذ الغير منقطع ههههههههههههههههههههههههه
حتى رسول الله سيد الخلق صلوات الله عليه واله كان يمرض ! والقران الكريم قص قصة سيدنا أيوب عليه السلام الذي ابتلى بمرض في جسده سنوات ! مشكلة الداعشيات ما لاقيات شي ناكح هههههههههههههههههههه يشرح لهم الفقه وهن شالحات وفي ساعات التجلي هههههههههههههههههه امري لله أقوم بالمهمة ، ليعذروني صبايا نورت الي سبق ان تكلموا ومازالت عيونهن علي ههههههههههههههههه وقالوا الي مساء الخير جميعا وعلموني طرق عمل طبق السكسو بالبمبار ههههههههههههههههههه كان بودي اخدمهن لكن جهاد النوكاح أولى ههههههههههههههههه بس لا تقلقوا ياحلوات وصبايا نورت ربما اعود ههههههههههههههههههههه بعد ان يكون غبار الجهاد قد خمد هههههههههههههههههههه
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