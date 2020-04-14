تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام موظفو فرع ماكدونالدز بمدينة غوانزو الصينية بوضع ملصق كتب فيه ” يُمنع على ذوي البشرة السوداء دخول المطعم ” .

وجاء السبب من قيامهم بذلك لإعتقادهم بأن السود هم مصدر أو أحد مسببات انتشار فيروس كورونا المستجد في المدينة .

ولاقي مقطع الفيديو انتشارا على نطاق واسع وأثار الكثير من الجدل بين المتابعين الذين عبروا في تعليقاتهم عن غضبهم إزاء هذا الموقف الذي يتسم بالعنصرية .

فقال أحد المتابعين : ” الشرطة الصينية التي لا تسمح للأفارقة بالراحة بعد طردهم من منازلهم ودون مكان يذهبون إليه .. سيدفع الصينيين المتواجدين في دول أفريقية أو بها سود الثمن غالياً ” .

وتابع : ” هذه عنصرية مرفوضة والكل يحاربها .. يضايق أن العنصرية ضد السود ما زالت في العالم ليه أصلا وش الفرق بينكم و بينهم ليه كل مشكلة تصير تنحط في السود ” .