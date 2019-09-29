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في واقعة تشبه الأفلام الهندية .. شاب يكتشف أن زوجته الحامل هي أخته

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كشف شابا بريطانيا لموقع ” رديت ” الإجتماعي عن الواقعة الصادمة بالنسبة له لزوجته التي تعرضا لها مؤخرا بعد اكتشافهما بأن زوجته هي أخته غير الشقيقة من ناحية الأب .

وقال الزوج الذي لم يكشف عن هويته أو عن هوية زوجته إنهما اكتشفا ذلك بالصدفة بعد خضوعهما لاختبار الحمض النووي .

ولجأ الرجل إلى الموقع طالبا المساعدة من رواده وإبداء لاأيهم فيما يجب عليه فعله وقال : ” اكتشفت أنا وزوجتي مؤخرا أننا ننتمي لنفس الأب .. لقد ارتبطنا لمدة 8 سنوات وتزوجنا في وقت سابق من هذا العام .. كما أننا سنستقبل مولودنا الأول في مارس 2020 ” .

وأشار الرجل إلى علاقته بوالده قائلا : ” لا يزال والدنا الحقيقي ” البيولوجي ” على قيد الحياة ولكننا لا نريد أي شيء منه فهو سبب ما نمر به الآن .. كما أنه لطالما كان شخصا سيئا ” .

وأكد على أن والدهما لم يكن له وجود في حياتهما .. كما لم تذكر أيا من والدتيهما اسم الوالد في شهادتي ميلادهما .

وعن علاقته بزوجته قال : ” مشاعرنا تجاه بعضنا البعض لم تتغير ولا نريد الانفصال .. فنحن سويا منذ فترة الدراسة ومررنا بالعديد من الأوقات العصيبة معا ” .

كما أكد رفضه هو وزوجته فكرة الإجهاض بالإضافة إلى قلقه إزاء معرفة أي شخص بالأمر وما إذا كانت تلك العلاقة ستؤثر على صحة طفلهما المنتظر .

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