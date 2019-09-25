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قائمة أجمل نساء العالم تضم 5 نجمات عربية

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نشر موقع ” Uberfacts ” لائحته السنوية لأجمل نساء في العالم والتي تضمنت العديد من النجمات الشهيرات .

وشهدت القائمة وجود 5 نجمات من الوطن العربي تم اختيارهم ضمن أجمل نساء في العالم تأكيدا على الجمال العربي .

فتم اختيار الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” والفنانة المصرية ” أروى جودة ” والفنانة اليمنية ” بلقيس فتحي ” .

بالإضافة إلى الممثلة وعارضة الأزياء البحرينية ” شيلاء سبت ” والممثلة الفرنسية صاحبة الأصول الجزائرية ” رشيدة براكني ” .

ويتم اختيار النجمات على أساس الجمال المختلف والذي يفوق العادة الذي رآه القائمون على هذه اللائحة .

 

 

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