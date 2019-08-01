قتلت زوجها بمساعدة عشيقها بعد 4 اشهر من الزواج ورمت جثته في الشارع

اصدرت محكمة مصرية امس حكماً باعدام امرأة وعشيقها شنقًا بعد قتلهما الزوج، وإلقاء جثته في الشارع.

وقضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، شمالي العاصمة القاهرة، وفق ما اشارت “أرم نيوز” بإحالة الأوراق الى مفتي الديار المصرية لاخذ رأيه الشرعي، بعد التصديق على حكم الإعدام شنقاً للمتهمين، لقيامهما بقتل زوج المتهمة وإلقاء جثته في شارع جانبي بمحل إقامتهم.

واشارت التفاصيل إلى أن الزوجة المتهمة تبلغ من العمر 21 عاماً تزوجت من المجني عليه البالغ من العمر 38 عامًا قبل ارتكاب الجريمة بـ4 أشهر فقط، إلا أنها تعرفت على المتهم البالغ من العمر 22 عامًا، ونشأت علاقة عاطفية بينهما، تطورت إلى ممارسة الجنس معًا عدة مرات في منزله.

كما شملت أوراق القضية أن الزوجة المتهمة كانت دائمة الاتهام لزوجها بالبخل، ونشبت بينهما خلافات كثيرة خلال فترة الزواج، حتى تعرّفت على عشيقها الذي يقيم في شقه مجاورة لمسكن الزوجية.

وبدأت الواقعة رسميًا ببلاغ من الزوجة المتهمة يفيد بعثورها على جثة زوجها ملقاة في الشارع، وبتشكيل فريق بحث جنائي تبين أن الزوجة هي من قامت بقتله، بمساعدة عشيقها.

وذكرت الزوجة في التحقيقات أنها قتلت زوجها خنقًا، بعد الاتفاق مع العشيق على الزواج عقب وفاته، إلى أن تبينت حقيقة الجريمة، بإحالتهما للمحاكمة، وصولًا إلى الحكم السابق.