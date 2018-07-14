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قتل ابنته خنقاً وسلّم نفسه!

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قتل مواطن كويتي ابنته الشابة البالغة من العمر 30 عاماً خنقاً ثمّ سلّم نفسه للشرطة، وذلك في مدينة سعد العبدالله

وفي التفاصيل، فقد نشر حساب وزارة الداخلية الكويتية المعروف بالمجلس الكويتي تغريدة على تويتر جاء فيه “مواطناً قتل ابنته المولودة عام 1988 خنقاً في مدينة سعد العبدالله وسلم نفسه للسلطات الأمنية

المصدر: lbcgroup.tv

المزيد عن هذا الموضوع على الروابط التالية:

erem.com : كويتي يقتل ابنته “خنقًا” ويسلم نفسه للأمن

 

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