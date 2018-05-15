قراءة معاصرة للقرآن الكريم مع محمد شحرور في “لعلهم يعقلون” في رمضان

يقدم الدكتور المفكر محمد شحرور والإعلامي يحيى الأمير خلال شهر رمضان الجزء الثاني من البرنامج الحواري الديني “النبأ العظيم” والذي يحمل اسم “لعلهم يعقلون”.

يسعى البرنامج، الذي يبث على قناة “ابو ظبي”، لتقديم قراءة معاصرة للقرآن الكريم برؤية مختلفة وتفكير خارج عن المعتاد وبعيداً عن حكم المسلّمات المتوارثة والقراءة التاريخية، فالنص المقدس تحتاج معانيه وأفكاره لقراءات مستمرة عبر الأزمنة المختلفة تفرّق بين البحث القائم على النقل والبحث القائم على العقل. وفي ظل الصورة البشعة التي أعطتها الجماعات الإسلامية المتطرفة عن الإسلام، هناك ضرورة لقراءة عقلانية تلبّي العصر ومتغيراته يطمئن لها المسلمون وتعزز حاجة ملايين الشباب لفكر يعيد ثقتهم في دينهم.