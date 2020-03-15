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قرار مفاجئ من تركي آل الشيخ لمتابعيه على تويتر

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نشر المستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” كشف من خلالها عن قراره بالابتعاد عن تويتر لفترة من الزمن دون كشف السبب من وراء اتخاذه لهذا القرار .

فكتب قائلا : ” قررت الابتعاد عن تويترإلى فترة .. حفظكم الله جميعا .. سأفتقدكم ” .

وأثار هذا القرار الجدل والتساؤلات بين متابعيه عن السبب الذي دفعه لهذا القرار خاصة وأن تركي آل الشيخ كان يستخدم موقع تويتر في أشد مراحل مرضه في الآونة الأخيرة .

ودعا عدد كبير من المتابعين آل الشيخ إلى العودة ومراجعة قراره وتمنى آخرون أن يكون السبب في ذلك خير .

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