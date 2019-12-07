قصة حب مؤثرة .. عجوز قبلت يد زوجها وماتت فلحق بها بعد ساعات

ذكرت شبكة ” إن بي سي ” التليفزيونية قصة حب ” روبرت جونسون ” الشهير ب ” بوب ” والبالغ من العمر 88 عاما وزوجته ” كورين ” البالغة من العمر 87 عاما والتي توفت بعد أن قامت بتقبيل يد زوجها وهو على سريره في أحد مستشفيات ولاية مينيسوتا ثم عادت إلى سريرها المجاور له وماتت ولم يتحمل روبرت ألم الفراق فلحق بها بعد ساعات من وفاتها .

وتعود تفاصيل هذه العلاقة بينهما والواقعة إلى زواج دام لمدة 68 عاما أثمر عن وجود سبعة أبناء وكانوا يعيشون في في منزلهما الريفي بمزرعة مدينة سانت بيتر في ولاية مينيسوتا .

ومنذ 6 أشهر أصيب روبرت بالسرطان ودخل على إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج وظلت كورين ملازمة له .. حتى أصيبت في شهر نوفمبر الماضي بفشل القلب الإحتقاني الناتج عن عدم قدرة القلب على ضخ الدم إلى الجسم .

الأمر الذي استدعى بقائها أيضا بالمستشفى فرقدت على السرير المجاور لزوجها .

وفي يوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي نهضت كورين من سريرها وجلست على سرير زوجها ثم تناولت يده وقبلتها وهي تقول له بصوت أنهكه المرض ولكنه ملئ بالحب والرقة ” أحبك ” .. وبعدها قام الأبناء بإعادتها إلى سريرها وبعد لحظات ماتت كورين .

وتحدثت إبنتهما ” بث ” لتروي ما حدث بعد ذلك قائلة : ” حين ماتت أمي مددنا الستارة الحاجزة التي تفصل بين السريرين فنظر أبي ناحية الستارة وانهمرت دموعه ثم مات أبي بعدها بـ 33 ساعة ” .

وأضاف إبنهما ” بروس ” الذي يعمل طبيبا متخصصا في أمراض السرطان أن والده كان يمكن أن يعيش لعدة أسابيع قادمة .. وأضاف قائلا : ” بعد موت أمي تدهورت حالته النفسية والصحية بشكل كبير .. بالتأكيد لم يتحمل ألم فراقها ” .