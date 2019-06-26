قضية هزت الرأي العام.. أب وابنته يتفقان على العلاقة المحرمة

كشف تقرير لصحيفة The Mirrorالبريطانية قضية هزت الرأي العام الأميركي. وفي التفاصيل أنه تم إلقاء القبض على رجل أربعيني أميركي مقيم في نبراسكا ويدعى ترافيس فيلدروف بتهمة العلاقة المحرمة مع ابنته.

وحكم عليه بالسجن لمدة عامين بعدما اعترف بفعلته التي أثبتتها فحوصات الحمض النووي DNA.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في شرطة غارند أيلند قوله إن الفتاة أقرت بما حدث بينها وبين والدها أثناء التحقيق.

وذكرت أنها وأختها غير الشقيقة خاضتا منافسة حول إقامة علاقة مع الوالد.وأشار الموقع إلى أن هذه الحادثة ليست فريدة من نوعها وأن مدينة أميان الفرنسية شهدت واقعة مماثلة في العام 2002 عندما اتهم أب وأم باغتصاب ابنتيهما.

وأشارا أثناء التحقيق معهما إلى أن ذلك تم بموافقة الفتاتين، علماً أن إحداهما أنجبت طفلاً بسبب ذلك.