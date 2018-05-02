كارثة مالية لـ “سناب شات” بعد ساعات من التصميم الجديد

انخفضت قيمة سهم شركة “سناب”، المالكة لتطبيق “سناب شات”، بمعدل 16 بالمئة، بعد ساعات من بدء تعاملات بورصة “وول ستريت”.

ويرجع هذا التراجع في قيمة السهم، إلى الانخفاض في تعداد مستخدمي التطبيق النشطين، خلال الربع المالي الأول، المنتهي في شهر مارس الماضي.

فبحسب “سكاي نيوز”، وصل تعداد مستخدمي التطبيق إلى 191 مليون، أي بزيادة 4 ملايين مستخدم، مقارنة بـ8.9 مليون انضموا إلى “سناب شات” مع نهاية العام 2017.

وهبط سهم “سناب” إلى ما دون 12 دولار أميركي، بعد أن حقق ارتفاعاً كبيراً في شهر فبراير الماضي، لتصل قيمته إلى 21 دولار أميركي، بفضل توقعات إيجابية لم تتحقق لعملية إعادة التصميم، التي أجريت على “سناب شات”.

وكانت “سناب” قد أعلنت عن تسجيلها خسائر صافية عن هذا الربع بلغت قيمتها 385.8 مليون دولار أميركي، وهي خسارة أقل بكثير من تلك التي أعلنتها الشركة قبل عام، وبلغت 2.21 مليار دولار.

وكانت الشركة قد تجاهلت عريضة قدمها أكثر من مليون مستخدم لـ”سناب شات”، طالبوا فيها بأن تعيد الشركة النظر بالتصميم الجديد للتطبيق.

وطبقا لمحللين ماليين، فإن إعادة تصميم “سناب شات” لم يعجب المعلنين أيضا، مما جعلهم يبتعدون عن التطبيق.

ويقر تنفيذيو “سناب” بأن التصميم الجديد، قد أضر بالنتائج المالية للشركة، بالرغم من أن الهدف وراءه، هو فصل المحتوى الوارد من الأصدقاء عن الناشرين الآخرين.

وتصر الشركة على أنها ملتزمة بالتعديلات التي أجرتها، وبكونها ستحقق النمو على المدى البعيد، حيث نقلت “سكاي نيوز” عن إيفن سبيغل، الرئيس التنفيذي لسناب قوله: “يضع التصميم الجديد للتطبيق الأساس لمستقبل جميع منتجات التواصل ومنصات الوسائط المتعددة الخاصة بنا، ونتطلع إلى مزيد من النمو”.