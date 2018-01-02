كازاخستان.. تطبيق عقوبة الإخصاء الكيميائي ضد المتحرشين بالأطفال! منوعات

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استقبلت جمهورية كازاخستان العام 2018 ببدء تنفيذ عقوبة تقضي بالإخصاء الكيميائي الإلزامي، لكل من يتحرش جنسيًا بقاصرين، وذلك في إطار الإصلاحات التشريعية لمكافحة هذه الظاهرة المستفحلة.

وبحسب ارم نيوز، أكد الموقع الإلكتروني لوكالة الإشراف الرئيسة على القاصرين والأحداث أنه “منذ الـ1 من يناير 2018، سيتم استخدام الإخصاء الكيميائي، أي أنه بناء على قرار المحكمة سيجبر الشخص المدان والمحكوم قطعيًا، على تناول عقاقير تقلل الرغبة الجنسية شيئًا فشيئًا إلى حد تلاشيها نهائيًا”.

ويمكن تطبيق هذا الحكم على من هم فوق سن 18 عامًا، ممن ارتكبوا جرائم ضد الحرمة الجنسية للقاصرين.